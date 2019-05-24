Осужденного за взятку экс-генерала СК Никандрова освободили по УДО

Ходатайство бывшего первого замглавы управления Следственного комитета Москвы Дениса Никандрова удовлетворено судом Нижнего Тагила, передает «Интерфакс».

Никандров был осужден в августе 2018 года на 5,5 лет колонии за получение взятки в особо крупном размере. Спустя девять месяцев его освободили условно-досрочно на неотбытый срок, назначенный ему по приговору – 1 год 6 месяцев и 11 дней.

Никандров был фигурантом так называемого дела Шакро Молодого, его обвиняли в получении около миллиона долларов взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Кроме Никандрова, срок получил еще один офицер СК Михаил Максименко на 13 лет. Также по делу проходит бывший глава московского Следкома Александр Дрыманов.