Глава Пушкинского района заработал 2,4 млн рублей за 2018 год

Чиновники Пушкинского района 24 мая отчитались о своих доходах за 2018 год.

Глава Пушкинского района Владимир Омельницкий заработал 2,4 млн рублей. У него нет ни недвижимости, ни машины. Квартира имеется у супруги чиновника. У Омельницкого пятеро несовершеннолетних детей. Двое из них неплохо обеспечены недвижимостью: на них записаны две квартиры, два земельных участка и жилой дом.

Из заместителей главы района больше всех заработала Екатерина Коваленко. Ее доход составил 3,5 млн рублей. В собственности у нее значатся квартира и автомобиль BMW X4.

В феврале 2019 года прокуратура внесла представление Омельницкому из-за неточных сведений в декларации о доходах начальника сектора физической культуры и спорта отдела молодежной политики Пушкинского района Романа Кургузова. В 2017 году Кургузов декларировал доход в 1,6 млн рублей и автомобили BMW X3 и ВАЗ-21043. У его супруги была указана 13/177 доли в квартире на 255 кв.м, а у ребенка - треть квартиры в 42 кв.м. По итогам 2018 года чиновник отчитался лишь об 1 млн рублей и BMW X3. Квартиры в собственности ребенка Кургузова больше нет.

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