Комиссия ЗакСа по вопросам физкультуры и спорта соберется, несмотря на День города

В понедельник, 27 мая, в 12-00 в Мариинском дворце состоится очередное заседание профильной парламентской комиссии по вопросам физической культуры и спорта, сообщила пресс-служба Заксобрания Петербурга.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что в этот же день из-за празднования Дня города будет отменен совет фракций, на котором определяется повестка петербургского парламента. Из-за этого, по словам Макарова, пленарное заседание ЗакСа будет перенесено со среды на пятницу, 31 мая. Спикер отметил, что на этом заседании объявят губернаторские выборы.

Старт предвыборной кампании, согласно законодательству, можно дать в период с 31 мая по 9 июня.

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