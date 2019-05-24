Глава Кронштадтского района отчитался о доходе в 5,5 млн рублей

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк сообщил в декларации о 5,5 млн рублей дохода. По итогам 2017 года он отчитывался о 2,5 млн рублей. Ездит чиновник на Lexus LX450d. Супруга главы Довганюка отчиталась о 3 млн рублей. Семья чиновника улучшила свои жилищные условия. Вместо квартиры в 71,6 кв.м у них появилась жилплощадь в 88,9 кв.м.

Сведения о доходах опубликовали только двое заместителей главы района: Надежда Самохина (2,2 млн рублей) и Олег Кадомцев (1,7 млн рублей). Информации о заработке Сергея Шульги администрация не представила. Как сообщили ЗАКС.Ру в администрации, Шульга уволился с должности замглавы. В Кронштадте он работал с июля 2018 года, до этого занимал аналогичную должность в Колпинском районе и возглавлял аппарат петербургского предвыборного штаба Владимира Путина в 2018 году.