Координатора "Открытой России" в Тюмени объявили в розыск по делу о "нежелательной организации"

Координатор «Открытой России» в Тюменской области Антон Михальчук объявлен в розыск по уголовному делу об участии в «нежелательной организации», передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

По словам Прянишникова, Михальчука вызвали на допрос к следователю в апреле, и в Следственный комитет поехал адвокат, который ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела. Принять ходатайство следователь отказался, мотивировав это тем, что Михальчука пригласили как свидетеля и дело в отношении него не возбуждено. При этом в отделах полиции Тюмени развешены фотографии активиста с ориентировками о розыске, где указано, что он проходит по делу по ст. 284.1 УК (сотрудничество с нежелательной организацией), добавил Прянишников.

Это дело – уже четвертое, возбужденное по уголовной статье о «нежелательной организации». Ранее такие же дела возбудили в отношении члена совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, бывшего координатора движения «Открытая Россия» в Екатеринбурге, главреда корпункта «МБХ медиа» на Урале Максима Верникова и экс-координатора движения «Открытая Россия» в Краснодаре Яны Антоновой.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали.

Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация, ранее в Минюст подали учредительные документы. Руководителем новой «Открытой России» избрана юрист Анастасия Буракова.