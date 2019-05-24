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17:54

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

фото ЗакС политика Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

В пятницу, 24 мая, Невский районный суд Петербурга назначил 11 тысяч рублей административного штрафа участнице согласованного первомайского шествия демократической оппозиции Наталье Бариновой. Аудиотрансляцию из зала суда вел правозащитник Динар Идрисов.

Баринова рассказала ЗАКС.Ру, что во время разгона демонстрации на Невском проспекте один из «силовиков» толкнул ее так, что она упала и повредила плечо. Позже ее задержали полицейские. Из 70 отделения полиции активистку увезли в Александровскую больницу, где у нее диагностировали перелом. Участница Первомая написала заявления в полицию, УСБ и Следственный комитет.

Судья Невского суда Светлана Петий постановила, что во время Первомая Баринова нарушила правила проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Напомним, первомайское шествие демократической оппозиции за честные выборы было фактически сорвано полицией и Росгвардией. Участники мероприятия успели пройти менее 1 км, после чего остановились, требуя освободить людей, которых полиция выдергивала из толпы и отводила в автозак. В ответ на это силовики начали массовые задержания. По данным «ОВД-инфо», в отделения полиции попали более 60 человек.

Представители комитетов Смольного и «Единой России», в свою очередь, обвинили оппозиционеров в провокации. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, в частности, заявил, что участники демонстрации несли оскорбительные лозунги. Подобное говорил и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, призвавший петербуржцев поблагодарить полицию за работу на Первомае.    



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