Вслед за Бегловым Дрозденко заблаговременно поздравил петербуржцев

С 316-й годовщиной основания Петербурга его жителей поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - за три дня до праздничной даты.

"Мы видим, как меняется Санкт-Петербург, становясь городом современным, инновационным, и сохраняя, одновременно, свой уникальный исторический облик. Не сомневаюсь, что в будущем наше сотрудничество будет только развиваться, принося пользу и петербуржцам, и ленинградцам", - приводит его слова пресс-служба правительства региона.

По уверению чиновника, артикулированные им слова исходили из самых глубин его сердца.

Ранее, 23 мая, с похожим обращением выступил врио губернатора города Александр Беглов.

Весной официально объявили о том, как будут развлекать горожан по случаю очередного дня рождения Петербурга.

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