Профессор Соловей: Все официально заявляемые "духовные скрепы" перестали работать

Поводы для национальной гордости и некие объединяющие россиян ценности, в которых год за годом была и остается заинтересована власть, утратили свою консолидирующую силу, высказал свое строгое суждение политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей в эфире радиостанции "Серебряный дождь". То, что с некоторых пор принято называть "духовными скрепами", буквально рассыпалось, по его наблюдениям, недавно и фактически на глазах у всех, а замены утраченному найти пока не удается.

"Поиски могут идти, но вообще возник вакуум, это уже не работает - ни православие, ни патриотизм, ни милитаризация общества. Потенциал этих идеологем исчерпан, и это создает очень серьезную проблему для контроля власти над обществом", - заметил ученый.

По его словам, такая вещь, как патриотизм, утратила свою силу еще в 2017 году, до последних президентских выборов. В свою очередь, некий культ войны и позиция "мы им всем покажем", по оценке профессора, раздражает все сильнее и все большее количество россиян, в особенности - провинциальных женщин. Главный же провал вышеупомянтых "скреп" власть, уверяет Соловей, терпит в глазах 20-летних людей, которые терпеть не могут и не признают ни клерикализма, ни милитаризма, ни патриотизма в "казенном" его понимании вместе взятых.