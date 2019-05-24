Активиста штаба Навального задержали по ориентировке о поджоге саратовского правительства

Активиста штаба Навального в Саратове Ивана Хохлова задержали после экологического пикета по ориентировке о поджоге областного правительства, передает «Дождь» со ссылкой на координатора местного штаба Навального Александра Зыкова.

Ориентировку присутствовавшим полицейские показали на экране мобильного телефона. Там была фотография человека, который, по данным полиции, 12 мая бросил бутылку с зажигательной смесью в пропускной пункт областного правительства. Хохлова доставили в отдел полиции.

12 мая, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание, охранники самостоятельно потушили возникшее пламя. Ущерб оценили примерно в 30 тысяч рублей.