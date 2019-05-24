Мединский о расследовании про пентхаус за 200 млн рублей: Потом как-нибудь все скажем

Министр культуры Владимир Мединский отказался прокомментировать информацию о наличии у его жены пентхауса стоимостью порядка 200 млн рублей, передает «НГС».

«Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь все скажем», - сказал Мединский, не дав журналисту закончить вопрос.

О дорогостоящей недвижимости, принадлежащей, предположительно, жене министра ФБК рассказал 23 мая. По сведениям фонда, Марине Мединской или ее полной тезке принадлежит пентхаус площадью 300 кв. метров в элитном жилом комплексе в Москве. Стоимость жилья без отделки и мебели оценили примерно в 200 млн рублей.