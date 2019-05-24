Смольный вложит 30 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в начале июня, правительство Петербурга намерено подписать коммерческое соглашение с РЖД. Городской бюджет готов вложить 30 млрд рублей в развитие железнодорожной сети и инфраструктуры, о чем стало известно в ходе встречи врио губернатора Александра Беглова с муниципалами.

"Это предоставит нам возможность расширить сеть скоростного движения электричек, обеспечить замену вагонов, обустройство станций, остановочных пунктов. Отдельный вопрос - строительство путепроводов", - объявил чиновник, которого цитирует ТАСС.

Общая сумма вложения в развитие железнодорожного "хозяйства" - 88 млрд рублей.

Традиционный летний экономический форум на этот раз пройдет в течение трех дней - с 6 по 8 июня.

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