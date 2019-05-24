СМИ: Бастрыкин активно публикует стихи про Навального, используя псевдоним

По данным "Медузы" и представителя команды политика Алексея Навального, Руслана Шаведдинова, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин увеличил свою активность в качестве стихотворца. Утверждается, что он скрывается под творческим псевдонимом Станислав Струневский на ресурсе "Стихи.ру", а последние рифмованные сочинения одно за другим посвящает Навальному.

Так, с начала мая на странице Струневского появилось целых пять стихотворений, адресованных оппозиционному деятелю.

В тексте произведений встречаются, в частности, такие строфы, как:

"Но обратите ка внимание,

С чего Навальный "заскакал"? -

Когда услышал понимание,

Что он - как подленький шакал!..

Деньгу ведь отработать надо, -

Деньгу, что Леха получил,

А то глядишь - писец, засада

Ори, пока есть шанс - "роспил"!".

О творческих способностях Бастрыкина широкой общественности стало известно как минимум два года назад, когда в Москве у здания главного управления СК активистки собрались для того, чтобы насмешливо декламировать сочинения чиновника.