СМИ: Бастрыкин активно публикует стихи про Навального, используя псевдоним

По данным "Медузы" и представителя команды политика Алексея Навального, Руслана Шаведдинова, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин увеличил свою активность в качестве стихотворца. Утверждается, что он скрывается под творческим псевдонимом Станислав Струневский на ресурсе "Стихи.ру", а последние рифмованные сочинения одно за другим посвящает Навальному.
Так, с начала мая на странице Струневского появилось целых пять стихотворений, адресованных оппозиционному деятелю.
В тексте произведений встречаются, в частности, такие строфы, как:
"Но обратите ка внимание,
С чего Навальный "заскакал"? -
Когда услышал понимание,
Что он - как подленький шакал!..
Деньгу ведь отработать надо, -
Деньгу, что Леха получил,
А то глядишь - писец, засада
Ори, пока есть шанс - "роспил"!".
О творческих способностях Бастрыкина широкой общественности стало известно как минимум два года назад, когда в Москве у здания главного управления СК активистки собрались для того, чтобы насмешливо декламировать сочинения чиновника.