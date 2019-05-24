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20:58

Ходорковский о екатеринбургских протестах: Кремль не мог "не сдать назад"

фото ЗакС политика Ходорковский о екатеринбургских протестах: Кремль не мог "не сдать назад"

Бывший бизнесмен и политический деятель, определяющий себя как политэмигрант, Михаил Ходорковский в эфире "Эха Москвы" заявил о том, что успех борьбы граждан с застройкой екатеринбургского сквера, приведшей к тому, что власть оставила зеленую зону в покое, был объясним и во-многом предсказуем. Пространства для маневра в условиях падающей популярности действующей власти у федерального центра была очень мало, и решение об отмене строительства церкви, с точки зрения Ходорковского, принималось на самом верху и больше нигде.

"В Кремле сидят достаточно неглупые люди, и Путин тоже неглупый и чувствует то, что чувствуем мы все. Кремль чувствует, что лимит доверия исчерпался и, естественно, старается не исчерпывать его дальше. Уровень доверия у Путина был бы хорош для лидера европейской демократической страны, но для лидера авторитарной страны он критически низок", - гласит мнение общественного деятеля.

По словам бывшего заключенного, после переизбрания президента граждане не дождались от него того, чего хотели дождаться - например, смены правительства, и, наоборот, получили то, чего дожидаться не собирались. В качестве самого красноречивого примера Ходорковский привел повышение пенсионного возраста.

Напомним, что после "указки" президента Владимира Путина на четвертый день ожесточенной уличной борьбы екатеринбуржцев со строительством церкви в центральном сквере власть отступила, и теперь сквер собираются оставить невредимым.

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