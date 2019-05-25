Беглов вмешался в ситуацию с закрытием кафе, бесплатно кормившим пенсионеров

Врио губернатора Александр Беглов оперативно откликнулся на закрытие чиновниками Василеостровского района кафе "Добродомик", известного тем, что пожилые люди имели возможность в нем бесплатно пообедать. На своей странице в социальной сети он успокоил граждан, которых тревожит сложившаяся ситуация: заведение, гласит его обещание, будет сохранено.

"Кафе закрыто не будет. Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь “Добродомику” продолжить работу. Слежу лично", - говорится в сообщении Беглова, опубликованном вечером 24 мая.

В тот же день стало известно, что известные петербургские справедливороссы во главе с Мариной Шишкиной обратились к врио губернатору с просьбой не допустить окончательного уничтожения кафе. Более того, они объяснили репрессивные меры в его отношении политическими мотивами: владельцы "Добродомика" собираются идти на муниципальные выборы от "Справедливой России".

Формальным поводом для закрытия заведения общепита стало появившееся на здании граффити, от которого хозяева "Добродомика" открестились.

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