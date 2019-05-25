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12:20

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину снова "пробил дно"

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину снова "пробил дно"

Новейший опрос социологической организации ВЦИОМ, которую в кругах либеральной общественности принято называть наиболее лояльной к Кремлю и транслирующей желаемое администрацией президента общественное мнение, показал, что глава государства Владимир Путин продолжает терять популярность среди россиян. Национальный лидер, по данным специалистов, обновил свой антирекорд. По состоянию на середину мая 2019 года ему доверяют только 31,7 процента соотечественников.

Так или иначе, иным политическим фигурам россияне доверяют в еще меньшей степени. Второе место принадлежит министру обороны Сергею Шойгу (14,8%), а третье - министру иностранных дел Сергею Лаврову (13%).

Опрос проводился с 13 по 19 мая по всей стране.

Предыдущее исследование ВЦИОМ на аналогичную тему, датируемое январем, показало, что Путину доверяет 32,2 процента россиян.

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12:28    
У Путина один из самых высоких рейтингов среди президентов стран мира! Чтобы его резко увеличить, то надо вернуть в Россию РУССКУЮ Новороссию, включая Донбасс! Россияне ждут этого исторически справедливого момента с нетерпением!

Страница 1-ая (всего: 1)
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