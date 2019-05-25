В Кирове появится памятник Сталину

Представители партии "Коммунисты России" собираются 26 мая открыть в Кировской области памятник одиозному советскому правителю Иосифу Сталину, передает радиостанция "Свобода". Произойдет это в 14 километрах от столицы региона. Ожидается, что монумент впоследствии перевезут непосредственно в Киров. Местное правительство считает факт установки памятника "внутренним делом" партии.

Примечательно, что Сергей Киров, в честь которого назван город, историками часто называется жертвой Сталина. Политик был застрелен в Ленинграде в 1934 году по пути в рабочий кабинет. Распространена точка зрения, согласно которой убийство Кирова, выглядевшее как некая провокация, "развязало руки" Сталину для осуществления массовых репрессий.

Ранее, к 74 годовщине Дня Победы, памятник Сталину открыли на частной территории в Новосибирске. Инициатором возведения монумента стал мэр города, коммунист Анатолий Локоть.