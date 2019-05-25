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Новости

13:13

В Кирове появится памятник Сталину

фото ЗакС политика В Кирове появится памятник Сталину

Представители партии "Коммунисты России" собираются 26 мая открыть в Кировской области памятник одиозному советскому правителю Иосифу Сталину, передает радиостанция "Свобода". Произойдет это в 14 километрах от столицы региона. Ожидается, что монумент впоследствии перевезут непосредственно в Киров. Местное правительство считает факт установки памятника "внутренним делом" партии.

Примечательно, что Сергей Киров, в честь которого назван город, историками часто называется жертвой Сталина. Политик был застрелен в Ленинграде в 1934 году по пути в рабочий кабинет. Распространена точка зрения, согласно которой убийство Кирова, выглядевшее как некая провокация, "развязало руки" Сталину для осуществления массовых репрессий.

Ранее, к 74 годовщине Дня Победы, памятник Сталину открыли на частной территории в Новосибирске. Инициатором возведения монумента стал мэр города, коммунист Анатолий Локоть.

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14:26    
Ура!!! Сталин-величайший правитель Отечества за всю его историю! Его в этом плане даже сравнить близко ни с кем нельзя! Он - БОГ, ГЕНИЙ, за что и был тотально оклеветан всякими партийными интриганами и антисоветчиками всех мастей!!! Но справедливость и объективность постепенно пробивают себе дорогу, прежде всего, в сознании трудового русского народа! Реально сейчас у Сталина рейтинг доверия у граждан России 70%, а у Путина лишь 31,7%!

14:25    
А вишенкой на торте, логическим продолжением открытия памятника товарищу Сталину стало бы задержание и суд над депутатом Вишневским! Пора от памятников переходить к конкретным делам!!!

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