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14:02

Россияне чаще других европейцев приветствуют медицинские консультации онлайн

фото ЗакС политика Россияне чаще других европейцев приветствуют медицинские консультации онлайн

Исследование, проведенное немецкой фармацевтической организацией STADA, показало, что лояльнее жителей всей остальной Европы россияне относятся к практике консультаций с врачами через веб-камеру, пишет "Интерфакс". Готовность к дистанционным приемам у врача выразили 69 процентов граждан России из числа опрошенных.

Половина респондентов из России предпочитает приобретать лекарственные средства через электронные аптеки.

Любопытно также, что свыше половины опрошенных россиян с надеждой смотрят на развитие медицинских технологий и верят в то, что прогресс в этой области неизбежен и предопределен.

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