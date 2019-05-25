Трибунал ООН потребовал от России скорейшего освобождения украинских моряков

Арестованных после вооруженного конфликта в Керченском проливе украинских моряков обязал в кратчайшие сроки выпустить из следственного изолятора международный трибунал ООН, передает "Интерфакс".

Речь идёт о 24 украинских военнослужащих, которых, заподозрив в нарушении государственных границ, протаранили и обстреляли в ноябре 2018 года сотрудники пограничной службы ФСБ. Российская власть отказывается, вопреки мнению правозащитников, признавать моряков военнопленными.

Кроме того, требование ООН гласит о том, что Россия должна вернуть арестованные украинские корабли.