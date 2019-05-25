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15:13

Трибунал ООН потребовал от России скорейшего освобождения украинских моряков

фото ЗакС политика Трибунал ООН потребовал от России скорейшего освобождения украинских моряков

Арестованных после вооруженного конфликта в Керченском проливе украинских моряков обязал в кратчайшие сроки выпустить из следственного изолятора международный трибунал ООН, передает "Интерфакс".

Речь идёт о 24 украинских военнослужащих, которых, заподозрив в нарушении государственных границ, протаранили и обстреляли в ноябре 2018 года сотрудники пограничной службы ФСБ. Российская власть отказывается, вопреки мнению правозащитников, признавать моряков военнопленными.

Кроме того, требование ООН гласит о том, что Россия должна вернуть арестованные украинские корабли.

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15:27    
Решения Трибунала совершенно никчемны, так как Россия их не собирается исполнять, а у Трибунала нет способов заставить Россию их исполнить! То есть одна бесполезная болтовня! Вообще Россия, как великая мировая держава, должна ориентироваться исключительно на решения российских судов! Все западные судебные инстанции смачно посылать на три известные всем буквы! Россия, вперёд!!!

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