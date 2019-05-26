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Новости

10:31

Опрошенный "навальнистами" спецназовец отрекся от своих слов о стрельбе по митингующим

фото ЗакС политика Опрошенный "навальнистами" спецназовец отрекся от своих слов о стрельбе по митингующим

Официальный телеканал Министерства обороны "Звезда" опубликовал видеозапись, на которой боец спецназа, рассказавший тюменскому штабу Алексея Навального о том, что в его части проходил опрос о готовности стрелять по митингующим, заявил о фальсификации беседы и отрекся от своих слов.

В ролике "навальнистов", напомним, военнослужащий на условиях анонимности поведал о поименном анкетировании, проведенным Минобороны. Ведомство желало узнать о готовности бойцов в случае необходимости вести прицельный огонь по участникам протестных акций. Спецназовец подтвердил Znak.com свои слова, сказанные сторонникам Навального, и прислал в редакцию копии своих документов.

На видеозаписи "Звезды" военный публично называет свое имя - Артур Епифанцев - и сообщает, что является матросом контрактной службы. Он уведомляет, что в ролике "навальнистов" "имел место монтаж" и никакого опроса о стрельбе по митингующим на самом деле не было.

"О нем я услышал только в штабе Навального. Более того, я глубоко сожалею, что обратился в эту организацию. У меня огромное чувство стыда, что я неумышленно опорочил свою часть, своего командира и товарищей по службе, о чем глубоко сожалею", - резюмирует послание Епифанцев.

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15:54    
Навальный - проект Запада. Со всеми вытекающими.

15:30    
14:24 - Гнида - это Вы.  У меня тоже рука не дрогнет!

14:24    
Уже стар и немощен. С воинского учёта снят давно. Но если позовут, пойду добровольно уничтожать гнид. Навыки остались, рука не дрогнет против врагов России вроде анального.

12:24    
10-45, провокатор и подстилка ер. не надоело на 4х костях прислуживать и ублажать олигархов? Которых Навальный разоблачает и выводит на чистую воду!Если хочешь писать правду - пиши! А, ложь всяк может послушать по ТВ и прочитав агитки ЕР.

10:45    
Навальный-гнусный провокатор, такие же его поклонники-американские подстилки! Хотя ради спасения Родины, почему бы и не стрелять по врагам? По тем же ельциноидам-предателям СССР, к примеру, в августе 1991года...У Ельцина же не дрогнула рука стрелять прямой наводкой из танков в 1993 по законно избранному парламенту России...И почти ВСЯ(!!!) прозападная либерально-интеллигентствуящая общественность этот расстрел одобрила и хрюкала от удовольствия...Это же правда!

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