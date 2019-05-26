"Трусливый врио": активисты "Времени" разместили на остановке плакат против Беглова Участники движения "Время" разместили на одной из остановок общественного транспорта на Невском проспекте плакат, критикующий врио градоначальника Северной столицы Александра Беглова. На рекламном постере присутствует фотография временного губернатора, подписанная следующими словами: "Ваш город разрушит трусливый врио. Беглов Александр Дмитриевич любит себя и разгонять митинги, боится критики в свой адрес". Накануне, 25 мая, Беглов наконец известил общественность о своем намерении участвовать в выборах градоначальника Петербурга.



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Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 5 1 Беглов Александр

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