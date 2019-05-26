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15:30

Во Франции призвали остановить "антироссийскую истерию" и отменить санкции

фото ЗакС политика Во Франции призвали остановить "антироссийскую истерию" и отменить санкции

Французский парламентарий Жозе Эврар, представляющий фракцию "Национальное объединение", обратился к министру иностранных дел республики Жан-Иву Ле Дриану с призывом прекратить распространять в стране "антироссийскую истерию" и незамедлительно восстановить отношения с РФ.

"Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, - этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?", - цитирует высказывание депутата News.ru.

Эврар полагает, что подозрения Франции в причастности России ко вмешательству в выборах президента США в 2016 году, могли заставить Брюссель продлить антироссийские ограничения. Он напомнил, что расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера наглядно опровергло данное предположение.

Эврар уверен, что Франции следует возобновить диалог с РФ, так как это единственный рациональный путь развития международных и экономических отношений.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году после присоединения Крыма.

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16:01   Саша  
Путину и Лаврову надо сейчас после выборов в Европарламент активно работать с пророссийскими депутатами, которых должно быть человек 150-170! Это должен быть наш партизанский отряд в гомосечной Европе или "Троянский конь", как кому угодно...Точно также сейчас надо направить все силы и возможности на избрание в украинскую Раду пророссийских депутатов, группирующихся вокруг Бойко, Медведчука на юго-востоке Украины и Киеве! Реально их может быть в Раде процентов 15, что значительно поубавит антироссийскую риторику в парламенте, да и на перспективу исторически справедливого возвращения Новороссии в Россию может сыграть важную роль!

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