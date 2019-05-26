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Новости

13:30

Несовершеннолетний активист "Весны" привлек внимание полицейских

фото ЗакС политика Несовершеннолетний активист "Весны" привлек внимание полицейских

Минувшим вечером, 25 мая, петербургские правоохранители задержали несовершеннолетнего участника движения "Весна", поделилась с "МБХ медиа" пресс-секретарь движения Лика Петровская.

"Задержали у дверей нашего офиса, он собирался домой. Сначала полицейские сказали, что он задержан по КУСП [книга учета сообщений о преступлениях], потом решили, что за мат на улице", - сообщила активистка.

Известно, что юноша пребывал в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, откуда его должна быть забрать родственница. Петровская полагает, что молодому человеку могут инкриминировать ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

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14:15    
Почему угощение несовершеннолетнего пивом пойдёт по уголовной статье, а вовлечение в антигосударственную деятельность ненаказуемо ? Списки "весны" известны, вот за яйца их. Первую - петровскую, и по УК на зону. Хватит церемониться.

13:40    
Прозападные ненавистники России активно привлекают к подрывной работе против России несовершеннолетних! И куда смотрят правоохранительные органы?

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