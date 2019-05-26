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Новости

26 мая, 17:15

СМИ: Праймериз "Единой России" в Токсово проходил с водкой и казаками

фото ЗакС политика СМИ: Праймериз "Единой России" в Токсово проходил с водкой и казаками

В посёлке Токсово Всеволожского района Ленинградской области сегодня, 26 мая, как и во многих городах России, проходил праймериз "Единой России". Корреспондент 47news застал их "во всей красе": по утверждению издания, в предвыборном действе принимали участие не столько будущие кандидаты-единороссы, сколько развлекавшая и угощавшая их публика.

Как пишет 47news, количество алкогольных напитков было настолько велико, что досталось и освещавшему события журналисту: некто, кого портал именует известным областным бизнесменом Владимиром Колесником, при попытке сделать кадр с его участием, вылил содержимое своего стаканчика на оператора. Содержимое, по утверждению издания, было крепкоалкогольным.

47_praimeriz1.jpg (338 KB)

Фото: 47news

Брат Колесника, отмечает 47news, раньше был главой местной администрации; теперь же на выборы якобы собирается его сын Петр. 

На месте, продолжает повествование издание, избирателей подкупали разнообразными угощениями.

"Людей массово подвозили к участкам. Действие происходило настолько активно, что в середине дня почти закончились бюллетени", - подытожили журналисты.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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26 мая, 21:40    
19-38 Это до какой степени надо деградировать от водки, чтобы испытывать удовольствие, суя свой член в дырку, из которой человек выдавливает кал. Послебодунов, тебя давно просят - бросай пить, бросай заниматься онанизмом. Перейди на обычных женщин и сношайся в естественное отверстие. Если уж совсем опустился, то возьми свой кал, намажь им свой член и онанируй. Будешь на полном самообеспечении. А на пивко будешь зарабатывать как обычно - по заказу хозяина ляпать свои высеры. Ты это называешь "троллить".

26 мая, 20:48    
Токсово !!!!
МОЛОДЦЫ, так держать !!!

26 мая, 19:38   Бордунов  
19:17 Уговорил. Трахну твою жену в накаченную попу.

26 мая, 18:33    
Водка - скрепа единой России! Любо! Сим победим!

26 мая, 18:00    
С водкой-это хорошо, а ещё с малосольными огурчиками и груздями в сметане! Высший класс!

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