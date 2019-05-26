Активисты частично демонтировали забор близ свалки у станции Шиес

Бессрочно дежурящие у строящегося мусорного полигона близ станции Шиес активисты демонтировали часть забора, окружающего территорию свалки, поделилась с "МБХ медиа" общественница Светлана Бабенко.

Примечательно, но возражений со стороны правоохранителей не последовало. Ограждение, по словам Бабенко, было установлено незаконно, поэтому протестующие и снесли его. Однако по всему периметру строительства данные действия повториться не могут, так как часть забора установлена на территории, которую арендует прилегающая автодорога.

После демонтажа полицейские предприняли попытку увезти одного из участников "операции", пожилого мужчину, в участок, однако активистам временно удалось "отбить его", продолжила рассказ Бабенко. Как выяснилось, кто-то из охранников ЧОП подал на пенсионера заявление.

"Он сообщил полиции о том, что активист якобы сорвал рацию у него. На самом деле, она просто упала, и активист ее поднял", - уточнила Бабенко.

После инцидента мужчине стало плохо и его пришлось госпитализировать.

Напомним, 30 апреля на станцию Шиес прибыл поезд, привезший в товарных вагонах представителей силовых структур. Позднее в лагерь протестующих, расположенный неподалеку от въезда на свалку, пришли полицейские и люди без отличительных знаков, но с автоматами в руках.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма санкций достигла 1 млн рублей.