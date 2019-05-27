Минобороны собирается ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны РФ планирует внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые предполагают изменение правил прохождения медкомиссии в военкоматах, уведомляют "Известия".

Согласно нововведениям, призывные комиссии получат больше полномочий. В частности, врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Если в военкомате возникнут сомнения относительно заключения гражданских врачей, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование.

Предполагается, что с помощью таких мер комиссии смогут бороться с врачами, которые за вознаграждение выдают ложные заключения о болезни. Недостоверный диагноз можно будет проверить и отменить. Военкоматы смогут перепроверять здоровье тех, кто ранее получил отсрочку, дважды в год: весной и осенью.

Кроме того, действительно негодных к военной службе будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». Если болезнь можно будет вылечить, юношей поставят на ноги и отправят в армию. Юношей с хроническими и серьезными болезнями по-прежнему будут освобождать от службы. Самые распространенные диагнозы, по которым призывников освобождают от службы, — плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония и кожные болезни.

Добавим, что в ходе весеннего призыва в 2019 году в российскую армию планируют призвать 135 тысяч человек.