Власти могут предложить супермаркетам принимать у населения бутылки за деньги

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность возврата практики приема тары у населения на вторичную переработку, передают "Известия".

Ведомствам следует поинтересоваться у владельцев крупных торговых сетей, смогут ли они обеспечить свои магазины пунктами приема полимерных и стеклянных упаковок. При этом стоимость одной принятой бутылки должна составлять порядка 5-7 рублей. О целесообразности решения следует доложить Медведеву, после чего вопрос будет поднят на заседании Госдумы.

Изначально с инициативой, предполагающей открытие пунктов приема стекла и пластика за деньги, выступила "Справедливая Россия".

"Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку. Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, следует использовать и материальные механизмы поощрения", - поделился справоросс Олег Нилов.

Фракция подготовила соответствующий проект закона, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента.