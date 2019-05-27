В Пензе сотрудники скорой помощи объявили забастовку из-за низких зарплат

Пензенские работники областной станции скорой помощи объявили итальянскую забастовку - соответствующее заявление медиков опубликовано на портале Leftpenza.ru. Врачи жалуются на мизерное жалованье и неукомплектованность бригад.

В числе бастующих - фельдшеры, медсестры, медбратья и водители скорой помощи. Всего около 40 человек.

Сотрудники станции сетуют, что их зарплата составляет в среднем 16-17 тысяч рублей, вследствие чего они обязаны работать на полторы-две ставки. Кроме того, ввиду неукомплектованности бригад вынужденно снижается качество оказываемой медпомощи.

"Мы больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы и работать на полторы-две ставки в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких", - манифестируют медработники.

Протестующие написали коллективное обращение к губернатору Пензенской области, местным Минздраву и депутатам Заксобрания с требованием повысить уровень их заработной платы до среднего по региону - 26 тысяч рублей.

Итальянская забастовка - форма протеста, участники которого предельно строго выполняют свои должностные функции. "Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно, и, вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности", - уточняется в Википедии.

В прошлом месяце итальянскую забастовку по аналогичной причине объявили также врачи скорой помощи в Новгородской области.