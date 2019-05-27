Выступивший за памятник Берии Перов намерен подписать соглашение с Бегловым

«Партия социальной защиты» планирует инициировать соглашение за честные и демократические выборы между своим представителем Виктором Перовым и врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Президиум партии уже направил временному губернатору письмо, в котором поприветствовал его решение идти на выборы.

«Учитывая наши возможности и чистоту стремлений победить честно, предлагаем Вам заключить специальное соглашение о проведении честных и демократических выборов между Вами и нашим кандидатом Перовым Виктором Николаевичем, который имеет большой опыт и реальный политический багаж знаний необходимых ему для победы. Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия на поле предвыборной борьбы!» - говорится в документе.

Напомним, Перов заявил о желании участвовать в губернаторских выборах в марте. Он предлагает отменить действие «пенсионной реформы» на территории Петербурга и объединить регион с Ленинградской областью под общим названием Ленинград. Также потенциальный кандидат выступает за установку памятника Лаврентию Берии.

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