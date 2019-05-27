Матвиенко, Беглов и депутаты ЗакСа возложили цветы к Медному всаднику

Сегодня, 27 мая, исполняется 316 лет со дня основания Петербурга. В честь данного события на Сенатской площади была организована церемония возложения цветов к памятнику Петру I - Медному всаднику.

В торжестве приняла участие спикер Совфеда, экс-губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, врио градоначальника Александр Беглов, председатель и депутаты Заксобрания, члены правительства города, судейский корпус, представители ЗВО и ВМФ и другие.

По завершении мероприятия под гимн России на площади подняли российский флаг и флаг города на Неве.

Ради церемонии на час для движения автотранспорта были закрыты Адмиралтейская набережная и непосредственно Сенатская площадь.

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