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Новости

10:56

Матвиенко, Беглов и депутаты ЗакСа возложили цветы к Медному всаднику

фото ЗакС политика Матвиенко, Беглов и депутаты ЗакСа возложили цветы к Медному всаднику

Сегодня, 27 мая, исполняется 316 лет со дня основания Петербурга. В честь данного события на Сенатской площади была организована церемония возложения цветов к памятнику Петру I - Медному всаднику.

В торжестве приняла участие спикер Совфеда, экс-губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, врио градоначальника Александр Беглов, председатель и депутаты Заксобрания, члены правительства города, судейский корпус, представители ЗВО и ВМФ и другие.

По завершении мероприятия под гимн России на площади подняли российский флаг и флаг города на Неве.

Ради церемонии на час для движения автотранспорта были закрыты Адмиралтейская набережная и непосредственно Сенатская площадь.



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14:57    
Две вечных подруги - Беглов и Стаканша
Не ходят одна без другой.

14:47    
Брехлов и Стаканида - хороший тандем.

14:46    
А Медный всадник их копытами не затоптал?

13:28   gennadiymorozov   gennadiymorozov1997646qla0@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

12:38    
.......как же удалось убрать толпы нелегальных торговцев от Всадника??? Какой убыток оборотням и ленивцам в погонах. Предполагаю, что гнали торгашей извиняясь и обливаясь слезами.

11:55    
Проводи их, Петруша, до Смольного!

11:50    
И такой биомусор, как 11.17, живёт рядом с нами !

11:17    
Да какая в пень разница, какому неизвестному всаднику на могилу венки возлагать!
Матва с Бегловым как старые цирковые лошади: их еще пионерами научили, что на праздник нужно идти к монументу венки возлагать.

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