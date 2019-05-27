Генпрокуратура требует взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ через суд хочет взыскать с бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева полученные незаконным путем 3,2 млрд рублей в пользу государства, передает "Интерфакс".

Иск был подготовлен надзорным ведомством после проверки соблюдения Пушкаревым законодательства при заключении госконтрактов по закупке стойматериалов для муниципальных нужд города. Помимо Пушкарева ответчиками по делу проходят еще 8 человек.

Основанием для возбуждения нового дела послужили "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")". В результате данного сговора было заключено не менее 90 контрактов на сумму, превышающую 3,2 млрд рублей.

"О возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы "Востокцемент" о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также не сообщили и мер к его урегулированию не предприняли. За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн рублей", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

9 апреля Пушкарев получил 15 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа за коррупцию и превышение должностных полномочий.