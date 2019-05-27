Комитет по печати послушался УФАС и поменял административный регламент

Указание антимонопольщиков, касающееся административного регламента, выполнили чиновники из комитета по печати: корпоративный документ претерпел правку.

Поводом для претензий УФАС стало то, что по регламенту ранее чиновники из подведомственного комитету ГКУ "Городская реклама и информация" имели возможность отказывать подрядчикам без формального повода для этого и толком не изучая заявок на прием документов. Речь шла о конкурсе на установку рекламных конструкций.

В результате формулировку, позволявшую госслужащим действовать подобным образом, что нарушало закон о защите конкуренции, попросту исключили из текста регламента.