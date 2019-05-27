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12:26

Митрополит Екатеринбургский уподобил события в сквере убийству царской семьи

фото ЗакС политика Митрополит Екатеринбургский уподобил события в сквере убийству царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел паралель между событиями у Театра драмы и расстрелом царской семьи.

"Сегодня перед Церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - сообщил по окончанию службы священнослужитель, добавив, что, по его ведению, с расстрелом семьи Николая Второго в стране начался геноцид русского народа.

Митрополит полагает, что "люди, которые сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями - это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия".

Ранее, напомним, проведенный ВЦИОМ опрос показал, что 74% екатеринбуржцев не приветствуют возведение церкви там, где этого захотели бизнес, власть и РПЦ - в единственном сквере в центре города. Сразу после того, как была анонсирована застройка сквера в столице Урала, демонстранты имели стычки с силовиками.

16 мая президент Владимир Путин призвал к тому, чтобы был проведен опрос среди местных жителей относительно целесообразности возведения очередного культового сооружения на данном месте.

На фоне протестов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм в сквере возводить не станут.

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15:04    
Сидели мы с Кирюхою, ого
Сидели мы с Кирюхою, ого
Сидели мы с Кирюхой в одной и той киче,
В одной и той киче, ого-го-го.

14:43    
Если царскую семью представляет народ, а силовики - убийцы, то да.

14:25    
как раз "царственные страстотерпцы" и попы в свое время и устроили "геноцид русского народа"... а нрод должен ответить - не давать ни копейки попам, да и налоги с них давно пора брать - за движимое и недвижимое имущество, и доходы - с ювелирки, свечек и ритуалы...

14:13    
13-22
Глубокая мыслища. Сказал, как в лужу...

14:09    
Поп, толоконный лоб совсем офигел. Крыша съехала от обжорства.

13:56   Игорь  
Что-то активисты проспали когда там храм на крови строился? Или отмашки не было?..

13:28   gennadiymorozov   gennadiymorozov1997646qla0@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

13:22    
Поражаюсь русским людям, которые считают богом 30-летнего еврейского деревенского плотника Иисуса, предавшего родную иудейскую веру, как и его дружбаны-апостолы!

12:57    
Даёшь Россию атеистическую! Религия в 21-й веке - это просто уже не модно и тупо!

12:54    
Перед православной церковью действительно сегодня  - вызов. Она стоит перед выбором: и дальше стремиться к накоплению материальных благ, разменивая на них веру людей, или пойти путём нестяжательства, благотворительности и сохранить в себе главное, для чего она существует.

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