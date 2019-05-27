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12:44

Дмитрий Дубровский призвал известных петербуржцев отговорить Беглова от участия в выборах

фото ЗакС политика Дмитрий Дубровский призвал известных петербуржцев отговорить Беглова от участия в выборах

Историк и правозащитник Дмитрий Дубровский воспринял то, в каком стиле врио губернатора Александр Беглов заявил о своих планах баллотироваться на выборах, мрачно-иронически. Его удивляет, что политтехнологи воспроизводят советский стиль взаимодействия с гражданами: появляется некоторая общественность, которая просит руководителя в чем-либо поучаствовать или остаться на своем месте. По мнению гостя "Эха Петербурга", нельзя не знать, что люди среднего возраста, заставшие СССР, в значительной своей массе находят такой театрализованный формат смешным и рассчитанным на совсем наивную часть населения. Кроме того, ему представляется не вполне справедливым, когда некая группа лиц, не проходившая никакого отбора, говорят приятные чиновнику слова от лица всего общества: "они узурпируют общественное мнение, в известной степени".

В качестве альтернативного мнения Дубровский предложил самым известным и авторитетным петербуржцам выступить с противоположным посылом и публично отговорить Беглова от выдвижения. К таким людям правозащитник отнес актера Олега Басилашвили и режиссера Александра Сокурова.

Вообще, хорошо бы сделать письма с очень вежливой просьбой: "Пожалуйста, будьте так любезны, не ходите, пожалуйста, в губернаторы". У нас есть и другая общественность. А то получается как в известном фильме - "это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города". 

Дмитрий Дубровский

Решение об участии в выборах Беглов озвучил на встрече с 25 мая с общественностью Курортного района, формально "приняв" ее "предложение".



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16:00    
15:22, неужели, услышав эту весть Вы не смогли сдержаться? На будущее, специалисты в таких случаях рекомендуют использовать памперсы для взрослых.

15:22    
Я уже писал, что как только Беглов заявил о своём намерении, потянуло пятиколонным говнецом. Вот и "правозащитник" добавил свою порцию вони. Привыкайте, он не последний, тяжёлая артиллерия ждёт своего часа. Здравомыслящие, даже искренне не любящие Беглова, понимают тщетность потуг, они просто придут и проголосуют за кого хотят. Но есть более ограниченный умственно контингент, считающий себя вершителем истории и страдающий манией величия. Им обязательно надо сообщить всем, что они никогда, ни за что не проголосуют за этого господина. Это уже явный признак психического расстройства. Успокойтесь, болезные, не тратьте время, силы, деньги на бесполезное дело. Займитесь спортом, прогулками, детьми, образованиеми , ЕСЛИ УМЕЕТЕ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ- пойдите работать. И будете спокойно жить ещё 5 лет под руководством Беглова, победившего в первом туре. Ненавидите его - идите и голосуйте за кого хотите. Не гадьте в интернете.

14:13    
Дубровский все правильно делает и рекомендует. Не надо Александру Дмитриевичу баллотироваться в губернаторы.

14:13    
Басилашвили и Сокуров-конченые мрази, так как они приняли активнейшее участие в развале моей великой Родины-СССР! Искренне их ненавижу!!!

14:01    
А кто сказал этому Дубровскому, что лицедей Басилашвили - авторитетный для петербуржцев человек? Мы же не Украина, чтобы скоморохи нами управляли.

13:32    
Подобным стилем идеологического бреда и лестных для начальства высказываний с трибуны от имени коллег прославился бывший преподаватель научного коммунизма Можайки Вячеслав Макаров. За этот "талант", за подглядывания-подслушивания, стукачество, плетение интриг и прочие мерзости, как изощренная травля отличников и срывание крестиков с курсантов его ненавидели и презирали офицеры и преподы других дисциплин.))

13:28   gennadiymorozov   gennadiymorozov1997646qla0@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

13:02    
12:55 "Какое житие твое, пёс смердящий?" Это твое мнение никчёмно, тролля вечновчерашнего, а Басилашвили и Сокуров - великие мастера своего дела.

12:55    
Басилашвили и Сокуров - ярые антисоветчики и русофобы, потому их мнение не авторитетно, вернее, совершенно никчемно!

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