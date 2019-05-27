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13:27

Варламов представил план благоустройства площади Шевченко

фото ЗакС политика Варламов представил план благоустройства площади Шевченко

Топ-блогер и урбанист Илья Варламов, в планах которого провести в муниципальные советы Петербурга своих депутатов, вместе с командой разработал план оптимизации пространства возле станции метро "Петроградская". Нынешний "жуткий" облик площади Шевченко вызывает у него массу нареканий, и носят они не только эстетический характер: по мнению автора, движение на местности организовано крайне небезопасно.

"Порядка 120 человек в час перебегает площадь в неположенном месте прямо перед машинами. А за пешеходным переходом, где тоже часто перебегают дорогу, стоит рекламный щит, который закрывает обзор водителям. Очевидно, что риски трагедии крайне высоки, с этим надо что-то делать", - оценил он актуальную ситуацию.

По плану Варламова, машинам нужно "ужаться", в результате чего людям будет гарантирован безопасный и регулируемый проход в сквер, являющийся своего рода островком в центре оживленной площади. Кроме того, блогер считает, что нужно убрать ларек, стоящий прямо на пути к метро и мешающий перекрещивающимся потокам граждан, уменьшить площадь летней террасы, принадлежащей местному кафе. и приблизить остановки общественного транспорта к зданию "Петроградской".

В муниципальных выборах Варламов будет участвовать вместе с московским политиком Максимом Кацем: ожидается, что от них пойдет одна команда кандидатов.

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15:57   Кореной Петербуржец  
этот мутный тип варламов ехал бы лучше домой в москву и каца с собой прихватил, они там уже с парковками и маршрутками наураганили на пару с собяниным тик, что все завыли, мы тут и без этих "урбанистов" разберемся!

14:59    
А у московских жидов все места в своём городе заняты, что они, как тифозные вши, ползут к нам ? У нас этого добра хватает - и наркоманистые, и просто паскудные.

14:10    
Молодец Варламов. Видит как надо.

14:09    
13-29
Ты, малахольный, даже накачать жену не способен. Сама качается, всухомятку.

13:29   gennadiymorozov   gennadiymorozov1997646qla0@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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