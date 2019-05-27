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13:35

У станции Шиес сотрудники ЧОП избили протестующих против мусора активистов

фото ЗакС политика У станции Шиес сотрудники ЧОП избили протестующих против мусора активистов

Сотрудники частного охранного предприятия вновь применили силу по отношению к участникам бессрочного протеста, не первый месяц дежурящих у станции Шиес в Архангельской области, где планируется возведение мусорного полигона, поделилась с "МБХ медиа" очевидица.

Активисты попытались остановить работу техники, действующей на территории будущей свалки, так как местные власти не выполняют данное обещание временно остановить строительство полигона.

"Сотрудники ЧОП двоих мужчин кинули в канаву, одному нанесли удар, что привело к повреждению пальца ноги, другому мужчине кулаком разбили губу. Троих женщин столкнули в канаву с водой. Сейчас нас никуда не пропускают, даже в опорный пункт полиции пустили только с разрешения охраны. ЧОП смеется в лицо: „ну что победили?“. Они переходят на личные оскорбления, говорят что им все можно, ведь их защищает ОМОН", - поделилась свидетельница инцидента.

По её словам, несколько человек увезли с места событий на скорой. У мужчины на месте случился сердечный приступ.

Активисты уже не в первый раз сталкиваются с насилием со стороны охраняющих площадку сотрудников ЧОП.

Напомним, в конце апреля на станцию Шиес прибыл поезд, привезший в товарных вагонах представителей силовых структур. Позднее в лагерь протестующих, расположенный неподалеку от въезда на свалку, пришли полицейские и люди без отличительных знаков, но с автоматами в руках.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма санкций достигла 1 млн рублей.

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14:38    
Группа бандитов с автоматами нападает на людей, а полиция и ОМОН бездействуют.
ОПГ объединились против народа!

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