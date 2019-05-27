Напавшего на журналиста чиновника из Хакасии выгнали из "Единой России"

Глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев, ставший героем новейшего скандала с нападением на корреспондента телеканала "Россия 24", потерял свое место в рядах партии "Единая Россия", передает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря генерального совета единороссов, Андрея Турчака.

По словам последнего, имевший место конфликт представляет собой нечто "вопиющее". Турчак сравнил поведение подчиненного с приступом белой горячки.

"Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти", - строго рассудил влиятельный единоросс.

27 мая стало известно о возбуждении против Зайцева уголовного дела в связи с инцидентом. Сам он считает произошедшее провокацией и утверждает, что не бил журналиста, который явился к нему на работу задать неудобные вопросы о социальных проблемах региона.