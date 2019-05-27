Мозаичное панно, посвященное воинам-интернационалистам, останется в Петербурге

Панно, сделанное специально к открытию станции "Проспект Славы", пределов Петербурга не покинет и, вероятнее всего, на предполагаемое место всё же будет установлено - на данный момент всё зависит только от оплаты, которую задерживает "Метрострой", поделился с 78.ru замдиректора по правовым вопросам ООО "Смальта Мозаика" Игорь Пурунджан.

Недавно с "Метростроем" был заключен новый договор на поставку мозаики, однако компания вновь не спешит перевести положенные за работу деньги, хотя, уточнил Пурунджан, в КРТИ сообщили, что необходимую сумму подрядчику строительства городской подземки перевели.

"Авансирование было в начале апреля, потом май, первый транш не пришел, второй с задержкой, сейчас нужно купить нам припой для витражей, который делают только за Уралом, нам его поставят только при наличии средств на счетах", - уведомил Пурунджан, добавив, что на припой необходимо порядка 4 млн рублей, равно как и 12 млн рублей на остекление панно.

Отмечается, что к разбирательству подключилась прокуратура. Помочь разрешить ситуацию просили и ветераны Афгана.

"Речь о продаже в Беларусь и Казахстан не идет, так как мы заключили уже договор на поставку с «Метростроем» - 8 апреля. Первые денежные средства, которые должны быть в апреле, поступили на прошлой неделе - 10 млн рублей", - подытожил Пурунджан.

В конце апреля панно "Афганистан" выставили на продажу на сервисе Avito. Причиной тому послужили поменявшиеся и неприемлемые для художников условия оплаты, которые предлагает ГКУ "Дирекция транспортного строительства".