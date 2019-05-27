Главой комитета по госзаказу назначен Александр Жемякин

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал указ о назначении Александра Жемякина руководителем петербургского комитета по государственному заказу, известила пресс-служба Смольного.

Ранее Жемякин занимал пост зампреда комитета финансов.

Бывший глава комитета по госзаказу Дмитрий Сачков ушел с должности в начале марта. Временным руководителем ведомства была назначена его первый зампред Наталия Литвинова.

Напомним также, Беглов планировал объединить комитет по госзаказу с комитетом финансов. Однако после проверки на соответствие федеральному законодательству и изучения всех аспектов реорганизации от этой идеи Смольный отказался.

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