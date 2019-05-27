"Медиалогия": Беглов вошел в десятку самых упоминаемых глав регионов за апрель

По итогам апреля врио петербургского губернатора Александр Беглов занял восьмое место в рейтинге глав регионов РФ, основанном на цитируемости и упоминаемости в социальных сетях. Такие результаты представила специализированная организация "Медиалогия". Тройку составили привычно образующие ее мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В предыдущие месяцы славу Беглову во-многом обеспечили перипетии с проблемной снежной уборкой Петербурга и порожденные ею мемы. Свой личный результат он улучшил: месяц назад он замыкал десятку в аналогичной таблице.

Отметим, что среди глав регионов из Северо-Западного федерального округа Беглов занимает не высшую позицию. На сей раз по цитируемости его обогнал, по всей видимости, "за счет" скандала со строительством мусорного полигона и участившихся протестов губернатор Архангельской области Игорь Орлов, которому досталась четвертая строчка в рейтинге "Медиалогии".

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