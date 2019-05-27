В отношении ещё одного члена "Открытой России" заведено уголовное дело о "нежелательной организации"

Следком возбудил уголовное делопроизводство об осуществлении деятельности "нежелательной организации" в отношении экс-координатора "Открытой России" в Тюмени Антона Михальчука, уведомляет "Правозащита Открытки". Активиста объявили в розыск.

В постановлении, которое СК вручил адвокату общественника, сказано, что дело было возбуждено еще 6 марта. Михальчук проходит в нем в статусе подозреваемого. В "составе преступления" следователи указали, что активист являлся координатором видеоконференции движения, прошедшей в 2018 году. Это обстоятельство и послужило поводом для возбуждения дела.

Адвокату Михальчука, пришедшему на допрос вместо своего подзащитного, отказали в ознакомлении с материалами дела.

Уголовное дело о пособничестве "нежелательной организации" в отношении Михальчука - четвертое, заведенное на экс-членов "Открытой России". Прецедентом послужило разбирательство пребывающей под домашним арестом активистки Анастасии Шевченко. Следующим "в списке" стал бывший координатор движения в Екатеринбурге, за ним - главред "МБХ медиа" Максим Ведерников, последней фигуранткой уголовного производства стала экс-координатор "Открытой России" в Краснодаре Яна Антонова.