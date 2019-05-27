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16:18

Митрохин - Навальному: Нерационально идти в округ, где уже есть я

фото ЗакС политика Митрохин - Навальному: Нерационально идти в округ, где уже есть я

Столичный конфликт трех политиков, которым принято приписывать схожие ценности и которые не могут "поделить" стратегически важный 43 избирательный округ, прокомментировал один из заявивших о своем выдвижении кандидатов, старожил партии "Яблоко" Сергей Митрохин. По состоянию на сегодняшний день он наотрез отказывается менять округ для своего выдвижения и настаивает на том, что делает это по праву, поскольку считает свою кандидатуру востребованной жителями центральной Москвы. Двум другим кандидатам, Любови Соболь и Анне Федермессер, позиционирующим себя как условные либералы и как минимум благодетели, в такой популярности он отказывает. Кроме того, напомнил он в интервью "Новой газете", что если существует Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. то это вовсе не означает, что сам Митрохин менее успешно с ней борется.

Пусть не мешают в тех районах, где уже есть борцы с коррупцией, которым я тоже являюсь. Это же просто нерационально идти в округ, где уже есть я. Я же как минимум отниму голоса, очевидно же. 

Сергей Митрохин - конкурентам

У политика есть серьезное предположение, что Навальный специально создает ему трудности на ровном месте и уже не впервые: идущая от ФБК Соболь даже без участия Митрохина "точно не победит", а вот сам он "может не победить", если Соболь попадет в бюллетень.

"Уже же были эти грабли Алексея Навального. Он мне в округ засунул Николая Ляскина на выборах в Государственную думу. Зачем ты это сделал, спрашивается? Он мне фактически не дал пройти в Госдуму и теперь то же самое делает здесь", - сердито припомнил демократ.

При этом "яблочник" пожаловался на то, что пытался решить вопрос в частной беседе, но связаться с Навальным у него не удается.

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17:41   николай  
Молодец Навальный, если в самом деле не дал Митрохину пройти в Госдуму. Этого беглого олигофрена не то что в Думу, на улицу-то не стоит выпускать.

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