Парфенов согласился с федеральным ТВ в оценке екатеринбургских протестов

К своему собственному удивлению знаменитый телеведущий Леонид Парфенов, много лет не работающий на федеральных каналах, обнаружил сходство в оценках со своими бывшими коллегами. Примерно похожим образом они смотрят на события в Екатеринбурге, где граждане уличными протестами в защиту центрального сквера заставили власть с собой считаться.

"В кои-то веки соглашусь с госпропагандой: по-моему, "майданные" это протесты. Население, отчаявшись сменить власть путем выборов, не веря в честность этих выборов и то, как эта власть наверху оказалась, выходит на площадь и требует - власть, уходи - и свергает эту власть или не свергает", - объяснил технологию ведущий авторского видеоблога.

Парфенов напомнил, что основным лозунгом и основной причиной для общественного недовольства на "болотных" митингах зимой 2011-2012 годов был формулируемый следующим образом довод, обращенный к депутатам Госдумы: "Вы нас даже не представляете".

"Ну, все так и осталось. Ведь кого представляют губернатор и мэр в Екатеринбурге, если они только из опроса ВЦИОМ узнают, что продавлили это свое решение вопреки мнению 74 процентов екатеринбуржцев? И продавили бы, но Путин сказал провести опрос", - представил журналист свое соображение.

При этом, по его наблюдениям, готовность организовать опрос никак не добавило власти доверия и авторитета.