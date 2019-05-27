Беглов вручил петербургским правоохранителям благодарственные письма

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил петербургских правоохранителей с Днем города и вручил им особые, губернаторские, благодарности и соответствующие письма, извещает пресс-служба Смольного.

Он также отметил их профессиональные заслуги на занимаемом поприще и поблагодарил за "безупречное выполнение служебных обязанностей".

"У нас проводится много масштабных мероприятий, международных форумов, приезжает множество туристов. Ваша работа по обеспечению безопасности петербуржцев и наших гостей заслуживает уважения", - заявил Беглов.

Между тем, действия петербургских полицейских, грубо разогнавших шествие демократической оппозиции на Первомае, послужили поводом для отдельного выступления городского омбудсмена Александра Шишлова в ЗакСе. Он осудил чрезмерное "усердие" правоохранителей и даже попытался продемонстрировать видео задержания демонстрантов депутатам, однако по какой-то причине проектор внезапно сломался, заработав, впрочем, сразу после выступления Шилова.

На шествии 1 мая было задержано более 60 человек. Одной активистке полицейские сломали плечо.

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