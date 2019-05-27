У Навального "украли" "Россию будущего"

Министерство юстиции не стало регистрировать партию Алексея Навального "Россия будущего" в связи с тем, что политорганизация с таким названием уже имеется, рассказал политик у себя в блоге.

Он уточнил, что "на горизонте" событий снова появился уже знакомый "навальнистам" юрист Александр Зорин, который и поспешил переименовать "одну из технических кремлевских партий" - "Партию свободных людей" - в "Россию будущего".

Данное решение Минюста Навальный считает нелегитимным. Аналогичным образом у него "увели" три предыдущих наименования.

Последний раз Навальный пытался зарегистрировать "Партию прогресса", однако Минюст всё время ему отказывал. Между тем в марте 2018 года ведомство зарегистрировало другую одноименную организацию, основанную на базе "Гражданской позиции". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала партию "двойником" и уверила, что сторонники политика не имеют к ней никакого отношения.

В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста в регистрации "Партии прогресса".

В середине мая 2019 года сторонники оппозиционера вновь отнесли документы в ведомство с намерением узаконить "Россию будущего", однако и в этот раз потерпели неудачу.