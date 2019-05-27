Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:42

У Навального "украли" "Россию будущего"

фото ЗакС политика У Навального "украли" "Россию будущего"

Министерство юстиции не стало регистрировать партию Алексея Навального "Россия будущего" в связи с тем, что политорганизация с таким названием уже имеется, рассказал политик у себя в блоге.

Он уточнил, что "на горизонте" событий снова появился уже знакомый "навальнистам" юрист Александр Зорин, который и поспешил переименовать "одну из технических кремлевских партий" - "Партию свободных людей" - в "Россию будущего".

Данное решение Минюста Навальный считает нелегитимным. Аналогичным образом у него "увели" три предыдущих наименования.

Последний раз Навальный пытался зарегистрировать "Партию прогресса", однако Минюст всё время ему отказывал. Между тем в марте 2018 года ведомство зарегистрировало другую одноименную организацию, основанную на базе "Гражданской позиции". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала партию "двойником" и уверила, что сторонники политика не имеют к ней никакого отношения.

В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста в регистрации "Партии прогресса". 

В середине мая 2019 года сторонники оппозиционера вновь отнесли документы в ведомство с намерением узаконить "Россию будущего", однако и в этот раз потерпели неудачу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:31    
Мы давно хорошо знаем, что за гадюшник минюст, и кому служат его упыри.

18:23    
У ВСЕХ УКРАЛИ

18:19    
Навальный настолько наивен, что ожидал честной борьбы? Враги России не остановятся ни перед чем.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
21:49 Как избираются петербургские врио

21:04 Петербургский жилкомсервис объявил закупку бензина на 4 млрд рублей

20:55 Имена Басилашвили и Фрейндлих увековечат на "Аллее звезд"

20:17 Глава комитета по природопользованию лишился должности

19:53 На сидящего в спецприемнике Волкова составили еще один протокол

19:42 Олег Довганюк стал самым богатым главой районной администрации в Петербурге

19:25 7 млн рублей ушло на зарплаты несуществующим новгородским медикам

19:24 Жена Беглова за год стала богаче на 1,6 млн рублей   1

18:59 Милонов ратует за выдачу аттестатов школьникам только после прохождения наркотеста   3

18:56 Противникам застройки Южно-Приморского парка удалось собрать 1900 подписей в его защиту

18:40 Максим Резник обжаловал решение суда по фразе Беглова   3

18:32 Фигурантам "Нового величия" продлили арест до ноября   1

18:19 Петербург украсят 8 млн цветов

18:13 Три администрации районов Петербурга опубликовали доходы сотрудников

18:09 За неделю из Петербурга вывезли почти 500 тонн мусора

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.