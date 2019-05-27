В Смольном призвали горожан не давать денег агрессивным аниматорам

Члены команды врио губернатора Александра Беглова обеспокоены участившимися приставаниями к гражданам на улицах со стороны "чайных" промоутеров, одетых в ростовые куклы аниматоров, которые заняты сбором денег пишет "Росбалт".

При столкновении с подобными людьми чиновники рекомендуют обращаться в правоохранительные органы, причем желательно - к полицейским, которые дежурят поблизости от такого рода попрошаек.

"На каждом шагу сотрудника полиции поставить невозможно. Многое зависит от каждого из нас. Давайте не будем поощрять „зебр“ и давать им деньги на корм. А прежде чем идти на бесплатную дегустацию чая, вспомним о бесплатном сыре в мышеловке", - признали сотрудники городского правительства.

Для решения описываемой проблемы - в случае, если полицейские не придут на помощь - работает также телефон доверия МВД.

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