Фигурантам "Нового величия" продлили арест до ноября

Люблинский райсуд Москвы на полгода, до 18 ноября, продлил меру пресечения восьмерым фигурантам дела "Нового величия": Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову - содержание под стражей; Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову - домашний арест, делится "МБХ медиа".

Защита подсудимых, пребывающих в СИЗО, настаивала на смягчении меры пресечения, ссылаясь на то, что следствие по делу окончено, поэтому обвиняемые никак не могут на него повлиять. Суд в прошении отказал.

Следующее заседание состоится 4 июня.

По делу "Нового величия" проходят десять молодых россиян. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По факту, все фигуранты разбирательства общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встретились оффлайн. Человека, который предложил юношам и девушкам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе сообщества нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.