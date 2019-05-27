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18:32

Фигурантам "Нового величия" продлили арест до ноября

фото ЗакС политика Фигурантам "Нового величия" продлили арест до ноября

Люблинский райсуд Москвы на полгода, до 18 ноября, продлил меру пресечения восьмерым фигурантам дела "Нового величия": Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову - содержание под стражей; Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову - домашний арест, делится "МБХ медиа".

Защита подсудимых, пребывающих в СИЗО, настаивала на смягчении меры пресечения, ссылаясь на то, что следствие по делу окончено, поэтому обвиняемые никак не могут на него повлиять. Суд в прошении отказал.

Следующее заседание состоится 4 июня.

По делу "Нового величия" проходят десять молодых россиян. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По факту, все фигуранты разбирательства общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встретились оффлайн. Человека, который предложил юношам и девушкам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе сообщества нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.

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19:04    
Нет никаких фигурантов "Нового величия". Есть жертвы подлых чекистских провокаторов.

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