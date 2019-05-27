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Новости

18:59

Милонов ратует за выдачу аттестатов школьникам только после прохождения наркотеста

фото ЗакС политика Милонов ратует за выдачу аттестатов школьникам только после прохождения наркотеста

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов выступил с типичной для себя запретительной законодательной инициативой. На этот раз он предложил тестировать учащихся школ на употребление ими наркотиков и только после этого вручать сертификат об образовании.

Идею депутата цитирует новостное агентство "Москва".

"Вообще перед тем, как получать аттестат, надо всех проверить на наркотики. Вот будет хороший стимул. Выдаем только после того, как пройдете в кабинет, сдадите анализ на наркотики. Наркотики есть - все, справка об окончании школы вместо аттестата", - заявил Милонов.

Ранее он предложил во избежание всякого рода непотребств во время празднования дня выпускников привлечь к проверке школьников на наркотики кинологические службы - перед посадкой празднующих на прогулочные теплоходы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:40    
19-22 И депутатов тоже. У рабочего места такого депутата ставит радужный флажок. Такой же флажок закреплять на машине, перевозящей гомосексуальное тело.

19:22    
Надо и на гомосятину тестировать выпускников! Если да, то тоже справку!

19:21    
Отличное предложение! В удостоверения депутатов выдавать только после освидетельствования у психиатра!))

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