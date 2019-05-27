7 млн рублей ушло на зарплаты несуществующим новгородским медикам

Через систему бухгалтерского учета "1С" чиновникам из Минздрава Новгородской области удалось обнаружить, что за прошедший год 7 млн рублей бюджетных денег ушло на оклады сотрудников медицинских учреждений, которые фактически в этих учреждениях не числились и не трудились, передает ТАСС. Точное количество врачей, ставших приобретателями этих денег, не называется.

"Раньше было так, что учреждения медицинские работали по своей схеме: у них была своя бухгалтерия, и министерство не видело, кто у них работает в режиме реального времени. То же самое и с зарплатами. Сейчас это все прозрачно, обнаружились "мертвые души", - пояснил агентству представитель регионального правительства, ответственный за общение с журналистами, Иван Сизов.

Установленные сведения об "утечке" денег уже направили в правоохранительные органы. Говорится о том, что электронные методики бухгалтерского учета в областных больницах стали применяться только с 2018 года.